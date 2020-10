Milan, Rebic deve dare forfait: salta il derby (Di giovedì 15 ottobre 2020) Niente da fare per Ante Rebic: il croato è ancora alle prese con la lussazione al gomito rimediata a Crotone e non sarà arruolabile per il derby di sabato. Nel Milan pronto Saelemaekers E’ arrivato il parere definitivo da parte dello staff sanitario del Milan: Ante Rebic non potrà prendere parte all’importante sfida di domenica contro l’Inter. La lussazione al gomito rimediata alla secsaonda di campionato a Crotone gli ha impedito di contribuire alla causa dei rossoneri in questa prima parte di stagione e lo costringerà a mancare il primo vero scontro diretto della stagione del Diavolo. Con ogni probabilità Pioli darà continuità alle scelte tattiche di queste ultime settimane, continuando a schierare dal primo minuto Saelemaekers ... Leggi su zon (Di giovedì 15 ottobre 2020) Niente da fare per Ante: il croato è ancora alle prese con la lussazione al gomito rimediata a Crotone e non sarà arruolabile per ildi sabato. Nelpronto Saelemaekers E’ arrivato il parere definitivo da parte dello staff sanitario del: Antenon potrà prendere parte all’importante sfida di domenica contro l’Inter. La lussazione al gomito rimediata alla secsaonda di campionato a Crotone gli ha impedito di contribuire alla causa dei rossoneri in questa prima parte di stagione e lo costringerà a mancare il primo vero scontro diretto della stagione del Diavolo. Con ogni probabilità Pioli darà continuità alle scelte tattiche di queste ultime settimane, continuando a schierare dal primo minuto Saelemaekers ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Milan, #Rebic salta il Derby. Il croato non ha recuperato dal problema al gomito sinistro. I m… - 11contro11 : #Milan: brutte notizie, Rebic salta il derby #Inter #SerieA #11contro11 - Elyrossonera : RT @86_longo: Purtroppo per il #Milan, le sensazioni negative di inizio settimana hanno avuto conferma nel consulto medico di oggi: #Rebic… - SmorfiaDigitale : Milan, Rebic salta il derby: ecco quando far il nuovo controllo - GruppoEsperti : #Milan, Ante #Rebic non è ancora a posto con il gomito: niente #DerbyMilano per il croato #Fantacalcio -