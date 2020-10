Maria Teresa Ruta incontenibile | si fa la pipì addosso a letto | Zorzi annusa VIDEO

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella casa del Grande Fratello VIP 5 succede di tutto e ammettiamolo,, che piaccia o meno, regala gioie e dolori per i telespettatori. Questo pomeriggio ne ha fatta un’altra delle sue. Sembrava una chiacchierata tra amici, quella tra Stefania Orlando,e Tommasoche sulstavano parlando e scherzando. Ma a un certo punto, la, dopo aver riso di gusto per diversi minuti, si è alzata con uno strano guizzo dal. Ha preso una sorta di spugnetta e si è visto che sulc’era qualcosa di strano…Lei non diceva nulla, tra imbarazzo e risate, ma Tommaso si è reso conto di quello che stava succedendo! Ebbene si, a...