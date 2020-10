Manifold Garden garantirà l' upgrade alla next-gen ma al momento solo su Xbox Series X S

(Di giovedì 15 ottobre 2020); un esclusivoa tempo-gensuX/S.Questo significa chefine ci sarà una versione PlayStation 5 gratuita per gli attuali possessori del gioco, ma gli utenti dovranno aspettare più a lungo.Uno dei produttori del titolo ha spiegato che il gioco arriverà prima sulle-gen di Microsoft a causa dalle risorse: "non ci è stato offerto denaro", ha assicurato il produttore Syrenne su ResetEra. "Questa è statauna decisione causata delle risorse limitate e del fatto checinque persone lavorano a tempo pieno nel team".Leggi altro...

