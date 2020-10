Il compleanno di Fedez festeggiato con ironia | tra battute sul DPCM e dichiarazioni d’amore di Chiara Ferragni

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ildi, inevitabilmente, è costellato di un’con la quale ilsta ancora sul pezzo. Oggi Federico Lucia compie 31 anni e viene punzecchiato amichevolmente da Fiorello che gli scrive: “Ricorda che tra 9 anni ne fai 40”. Ci mostra tutto,, nelle stories su Instagram che sono sempre il buco della serratura dal quale i follower spiano il suo quotidiano., dicevamo, che esplode allo scoccare della mezzanotte: il rapper sottolinea che il suoarriva proprio quando il nuovoper contenere i contagi consiglia di evitare troppi invitati alle feste in casa. “Fortunello”, si definisce, e scherza sulla nuova età spacciandosi per un ...

Fedez : Buon compleanno Federico ?? - chetempochefa : “Possiamo fare bella storia bella, storia bella, storia bella” Facciamo tanti auguri per il suo compleanno a… - antoclerici : Buon compleanno Federico?? @Fedez - dailyashemusic : RT @Fedez: Buon compleanno Federico ?? - grigettakatty : Tanti auguri di buon compleanno Federico ??????@Fedez -

Ultime Notizie dalla rete : compleanno Fedez

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione "Compleanno più felice al mio amore per sempre, l'unico e solo, il mio giro o muori @fedez. Ti amo per ...Sono giunti i 31 anni per il famoso rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni. La moglie, in occasione del compleanno del marito, gli fa un regalo del valore di oltre 15 mila euro ...