Giro d’Italia 2020 | Almeida ancora in rosa | “Giornata speciale | una tappa durissima”

"E' stata una giornata speciale, ho mantenuto la maglia e devo dire ancora una volta che la mia squadra è stata straordinaria". Queste le parole di Joao Almeida, ancora maglia rosa dopo la dodicesima tappa del Giro d'Italia 2020 con partenza e arrivo a Cesenatico. "E' stata una tappa durissima – spiega a Rai Sport il portoghese della Deceuninck-QuickStep – abbiamo cercato di mantenere il giorno tutto il ritmo chiudendo anche con uno sprint".

