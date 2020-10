Formazione | Rosolen | Fvg investe su apprendimento permanente

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Trieste, 15 ott – “L’innovazione tecnologica non può e non deve prescindere da una dimensione sociale, alla quale si aggiunge l’adesione al principio dell’. Le nuove tecnologie e la digitalizzazione sono il presente e il futuro, ma il valore della persona all’interno della comunità resta, e, addirittura, assume ulteriore importanza nel contesto attuale. Con 270 mila euro del Fondo Sociale Europeo stiamo finanziando nuovi corsi di altaper il programma ‘Digital Industrial Innovation Manager’, e inediti modelli finalizzati a trasferire esperienze e competenze lavorative. Si tratta di percorsi dedicati a due fasce di lavoratori: un ramo si rivolge a manager, dirigenti, proprietari d’azienda e amministratori delegati. L’altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Formazione Rosolen

Il Gazzettino

