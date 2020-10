Figuraccia dell' Azzolina con De Luca Uno dei due dice balle | ed è facile capire chi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Governatorea Campania Vincenzo Deha chiuso per 15 giorni le scuole di ogni ordine e grado. Il ministro'Istruzione, Lucia, si; infuriata: “decisione gravissima, sbagliata e inopportuna”. Sempre lei sostiene che in Campania solo lo 0,075% dei contagi; nato a scuola, e il dato sarebbe addirittura inferiore a quelloa media nazionale: 0,080%. Derisponde che solo ieri in Campania i positivi sono stati 1.127, e di questi piùa metà (611, pari al 54,21%) sono contagi avvenuti nella scuola. C'; anche il dettaglio: 120 casi tra alunni e docenti sono stati comunicati dall'Asl Napoli 1, 110 dalla Napoli 2 Nord, 250 dalla Napoli 3 Sud, a cui ...