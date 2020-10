Evento online per 60 anni da vittoria Berruti a Giochi Roma

(Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, -, 15 OTT - Una mostra virtuale per esaltare la storia e chi l'ha scritta, firmando un'impresa diventata leggenda. Da domani, nell'anno in cui si celebrano i 60 dalle Olimpiadi di'60, ...

Raicomspa : #RaiCom presente al #MIPCOM Online+ con tanti nuovi prodotti inediti, come la serie evento 'Il Commissario Ricciard… - emergency_ong : #Ideechefannobene prosegue oggi #14ottobre! Guarda 'Sanità a pagamento e società malata: il caso USA' con… - emergency_ong : #IDEECHEFANNOBENE. UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA, UNA SOCIETÀ PIÙ SANA: l'evento online di @emergency_ong e @espressonline… - PastaStefano : RT @CremitTW: Anche La Tecnica della Scuola segnala il prossimo #easday20, le iscrizioni chiudono il 18 ottobre e l'evento sarà - online -… - Belsound : RT @CremitTW: Anche La Tecnica della Scuola segnala il prossimo #easday20, le iscrizioni chiudono il 18 ottobre e l'evento sarà - online -… -

Ultime Notizie dalla rete : Evento online

Agenzia ANSA

E in attesa dei fiori d’arancio, per garantirsi la partecipazione dell’attore a una serie di eventi benefici, gli ha versato 40mila dollari. In realtà si tratta di una truffa online. L’uomo con il ...(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Una mostra virtuale per esaltare la storia e chi l'ha scritta, firmando un'impresa diventata leggenda. Da domani, nell'anno in cui si celebrano i 60 dalle Olimpiadi di Roma '60 ...