Doc nelle tue mani, quinta puntata – Anticipazioni 15 ottobre (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc, nelle tue mani ritorna con i nuovi episodi su Rai 1, a partire dal 15 ottobre 2020. La fiction con Luca Argentero ha fatto la sua prima comparsa nella scorsa primavera e ha registrato oltre 8 milioni di spettatori durante la premiere. Al centro di tutto il dottor Andrea Fanti, un abile chirurgo che a causa di un incidente perderà del tutto la memoria. Le Anticipazioni di Doc, nelel tue mani raccolgono una doppia puntata. Nel primo episodio, In salute e malattia, Andrea crederà di essere arrivato a colpire il cuore di Agnese. Nel secondo episodio, Quello che siamo, il reparto rimane a bocca aperta per via di un segreto legato al privato di Lorenzo, di cui nessuno sospetta ancora nulla. Doc, nelle tue mani – Dove siamo ... Leggi su giornal (Di giovedì 15 ottobre 2020) Doc,tueritorna con i nuovi episodi su Rai 1, a partire dal 152020. La fiction con Luca Argentero ha fatto la sua prima comparsa nella scorsa primavera e ha registrato oltre 8 milioni di spettatori durante la premiere. Al centro di tutto il dottor Andrea Fanti, un abile chirurgo che a causa di un incidente perderà del tutto la memoria. Ledi Doc, nelel tueraccolgono una doppia. Nel primo episodio, In salute e malattia, Andrea crederà di essere arrivato a colpire il cuore di Agnese. Nel secondo episodio, Quello che siamo, il reparto rimane a bocca aperta per via di un segreto legato al privato di Lorenzo, di cui nessuno sospetta ancora nulla. Doc,tue– Dove siamo ...

