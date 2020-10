De Siervo: "Juve-Napoli? Come Lega non potevamo rimandarla" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Napoli - Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha parlato del caso Juve-Napoli : "Il nostro obiettivo è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020)- Intervistato da Radio Kiss Kiss, l'ad dellaSerie A Luigi Deha parlato del caso: "Il nostro obiettivo è finire il campionato.nonrimandare ...

sportli26181512 : De Siervo: 'Juve-Napoli? Come Lega non potevamo rimandarla': L'amministratore delegato: 'A Napoli c'è stato un cort… - BombeDiVlad : ??? 'La nostra mission è finire il campionato' ??? Le parole dell'AD della Lega di #SerieA ????? #LBDV… - simogattok : RT @napolista: De Siervo: «Non potevamo rimandare Juve-Napoli. Se non finisce il campionato fallisce il calcio» «Il protocollo funziona, t… - HCE__ : RT @napolista: De Siervo: «Non potevamo rimandare Juve-Napoli. Se non finisce il campionato fallisce il calcio» «Il protocollo funziona, t… - napolista : De Siervo: «Non potevamo rimandare Juve-Napoli. Se non finisce il campionato fallisce il calcio» «Il protocollo fu… -