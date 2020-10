Daniele De Martino | il cantante coinvolto in un incidente mortale

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tragicorivelatosisull’autostrada A19 Palermo-Catania, tra Catenanuova e Gerbini.anche ilneomelodicoDeil quale però è rimasto illeso. Come riporta il sito Palermolive.it a perdere la vita è stato un uomo di circa 60 anni. Altre due persone sono rimaste ferite, una di loro è stata condotta con l’elisoccorso in un ospedale di Catania. In una delle due auto coinvolte nell’, una Porsche Cayenne, c’era il notoneomelodico palermitanoDeche è illeso. La dinamica dell’Le dinamiche dell’sono da chiarire. Pare che ...