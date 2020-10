Covid, sette nuovi positivi a Torre del Greco: c’è anche una guarigione (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Sono sette i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore a Torre del Greco, nel Vesuviano. Salgono così a 44 gli attuali contagiati dal coronavirus nella città del corallo. A comunicarlo è stato il primo cittadino vesuviano, Giovanni Palomba, dopo la riunione del Centro operativo comunale e dell’aggiornamento con l’Asl Napoli 3 Sud e l’unità di crisi regionale. Sul territorio vesuviano si registra anche una guarigione. Cresce così l’attenzione nella città posta alle pendici del Vesuvio, che resta tra i comuni campani più colpiti dal Covid, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Sonocasi dità alregistrati nelle ultime 24 ore adel, nel Vesuviano. Salgono così a 44 gli attuali contagiati dal coronavirus nella città del corallo. A comunicarlo è stato il primo cittadino vesuviano, Giovanni Palomba, dopo la riunione del Centro operativo comunale e dell’aggiornamento con l’Asl Napoli 3 Sud e l’unità di crisi regionale. Sul territorio vesuviano si registrauna. Cresce così l’attenzione nella città posta alle pendici del Vesuvio, che resta tra i comuni campani più colpiti dal, ...

