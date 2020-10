Covid, Bertolaso dà un’altra lezione al governo. Crosetto: «Qualcuno dovrebbe chiedergli scusa» (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ennesima lezione di Guido Bertolaso al governo. Stavolta sui mezzi pubblici. «Volete risolvere il problema dei bus affollati? Requisite subito i mezzi dismessi». Lo afferma l’ex capo della Protezione Civile in un’intervista a Tpi. «Il problema dei mezzi affollati non si risolve con la didattica in presenza. Ma potenziando il trasporto pubblico. È banale. E non è vero che per farlo servono investimenti di anni. Si può fare subito. Ne sono certo perché io l’ho già fatto, soprattutto in Abruzzo, con un metodo infallibile: requisendo i mezzi dismessi». Bertolaso: «La si finisca con le dispute surreali» «Con la caduta dei flussi turistici ci sono migliaia di noleggiatori e di conducenti che sarebbero contenti di questa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ennesimadi Guidoal. Stavolta sui mezzi pubblici. «Volete risolvere il problema dei bus affollati? Requisite subito i mezzi dismessi». Lo afferma l’ex capo della Protezione Civile in un’intervista a Tpi. «Il problema dei mezzi affollati non si risolve con la didattica in presenza. Ma potenziando il trasporto pubblico. È banale. E non è vero che per farlo servono investimenti di anni. Si può fare subito. Ne sono certo perché io l’ho già fatto, soprattutto in Abruzzo, con un metodo infallibile: requisendo i mezzi dismessi».: «La si finisca con le dispute surreali» «Con la caduta dei flussi turistici ci sono migliaia di noleggiatori e di conducenti che sarebbero contenti di questa ...

