Coronavirus, torna la paura in Cina: l’epidemiologo chiede di isolare i reparti Covid (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un medico specializzato cinese ha sottolineato la necessità di isolare i reparti per il trattamento dei pazienti Covid-19 positivi, chiedendo regolari operazioni di disinfezione delle strutture di ricovero e delle attrezzature mediche per prevenire contaminazioni. Wu Zunyou, epidemiologo capo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha inoltre consigliato agli ospedali cinesi di non utilizzare le grandi attrezzature sanitarie usate per i contagiati su altri pazienti. Il mondo, ha sottolineato l’esperto, sta vivendo il picco della pandemia, quindi le operazioni di prevenzione e controllo assumono la massima importanza. Wu ha richiamato l’attenzione del pubblico sul rischio di nuove infezioni provenienti da alimenti congelati importati dall’estero, suggerendo un ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un medico specializzato cinese ha sottolineato la necessità diper il trattamento dei pazienti-19 positivi,ndo regolari operazioni di disinfezione delle strutture di ricovero e delle attrezzature mediche per prevenire contaminazioni. Wu Zunyou, epidemiologo capo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha inoltre consigliato agli ospedali cinesi di non utilizzare le grandi attrezzature sanitarie usate per i contagiati su altri pazienti. Il mondo, ha sottolineato l’esperto, sta vivendo il picco della pandemia, quindi le operazioni di prevenzione e controllo assumono la massima importanza. Wu ha richiamato l’attenzione del pubblico sul rischio di nuove infezioni provenienti da alimenti congelati importati dall’estero, suggerendo un ...

RaiNews : #coronavirus #covid19 il presidente francese Emmanuel #Macron annuncia in tv la nuova stretta. Virus 'pericoloso e… - LaStampa : Coronavirus, mai tanti casi in Germania. Torna il contagio in Cina. Scatta l’emergenza anziani in Giappone - umbriaOn : #Covid, #Giove torna a #registrare casi dopo #cinque #mesi - MBellabarba : Se si scende (di poco) è perché si sono fatti meno tamponi (di molto). Altrimenti, si sale. (la vita che torna a es… - Mafara72 : RT @ptvonline2001: #COVID__19 Casi in calo ma torna la paura. D’Amato: 'Il peggio è in arrivo'. La @RegioneLazio rimodula la rete ospedali… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Il coronavirus torna a far paura: "Situazione può diventare esplosiva, adesso Monza rischia" MonzaToday Barron Trump ha avuto il coronavirus/ Melania “La mia paura si era avverata”

Melania, oltre a parlare di Barron Trump, è tornata sulla sua esperienza con il covid-19: “Sono stata molto fortunata, la mia diagnosi è arrivata con sintomi minimi, anche se mi hanno colpito tutti ...

“Doc – Nelle tue mani”, anticipazioni quinta puntata: da stasera i nuovi episodi su Rai 1

Questa sera, 15 ottobre 2020, torna su Rai 1 Doc – Nelle tue mani ... interrotta bruscamente dopo la quarta puntata a causa del Coronavirus che ne aveva bloccato le riprese.

Melania, oltre a parlare di Barron Trump, è tornata sulla sua esperienza con il covid-19: “Sono stata molto fortunata, la mia diagnosi è arrivata con sintomi minimi, anche se mi hanno colpito tutti ...Questa sera, 15 ottobre 2020, torna su Rai 1 Doc – Nelle tue mani ... interrotta bruscamente dopo la quarta puntata a causa del Coronavirus che ne aveva bloccato le riprese.