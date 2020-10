Ciclismo, stagione finita per Nairo Quintana (Di giovedì 15 ottobre 2020) stagione finita per Nairo Quintana. Il corridore colombiano del team Arkea non disputerà più alcuna gara – nemmeno la Vuelta in questo fine 2020 per via del suo infortunio al ginocchio patito nel corso del Tour de France. A farlo sapere è la federazione ciclistica colombiana, che ha pubblicato un video in cui lo stesso scalatore spiega i motivi del suo stop: “Ho bisogno di un lungo recupero da un infortunio alla rotula sinistra”. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020)per. Il corridore colombiano del team Arkea non disputerà più alcuna gara – nemmeno la Vuelta in questo fine 2020 per via del suo infortunio al ginocchio patito nel corso del Tour de France. A farlo sapere è la federazione ciclistica colombiana, che ha pubblicato un video in cui lo stesso scalatore spiega i motivi del suo stop: “Ho bisogno di un lungo recupero da un infortunio alla rotula sinistra”.

