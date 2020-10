Black Friday MediaWorld | Unieuro ed Euronics 2020 | date e offerte in Italia

Leggi su correttainformazione

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi vi riportiamo tutte lee lene per illanciate daedinAnche quest’anno, nonostante la difficile situazione che si sta vivendo, in molti attendono con ansia il famoso “giovedì nero dello shopping”, che come da tradizione è il giorno successivo alla festa del ringraziamento americano. Questo fenomeno “Made in USA” è stato esportato ed abbracciato da molti paesi, in quanto rappresenta un momento davvero importante sia per i consumatori per fare ...