Agnelli: «Tra Sarri e l’ambiente Juve non si è creata alchimia» (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Sarri? Maurizo ho un ottimo ricordo come persona, ho scoperto persona colta, con un certo senso dell’umorismo, con diversi interessi al di là del calcio che è la sua prima passione e lo vive in maniera coinvolgente. Sono estrememante felice che abbia vinto scudetto con noi». Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, parlando dell’ex … L'articolo Agnelli: «Tra Sarri e l’ambiente Juve non si è creata alchimia» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) «? Maurizo ho un ottimo ricordo come persona, ho scoperto persona colta, con un certo senso dell’umorismo, con diversi interessi al di là del calcio che è la sua prima passione e lo vive in maniera coinvolgente. Sono estrememante felice che abbia vinto scudetto con noi». Così il presidente dellantus, Andrea, parlando dell’ex … L'articolo: «Trae l’ambientenon si è» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

capuanogio : #Agnelli: “La stima dell’impatto del #Covid19 sul calcio europeo porta a perdite complessive tra 6,5 e 8,4 miliardi… - Nic67finalfine : RT @Anna_1897: Andrea Agnelli su #JuveNapoli : “a noi non ci tocca' siamo collaterali, è una vicenda tra il Napoli e i vari gradi della g… - ZonaJuventina : RT @capuanogio: #Agnelli: “La stima dell’impatto del #Covid19 sul calcio europeo porta a perdite complessive tra 6,5 e 8,4 miliardi di euro… - Viglianesi_S : #Juve, #Agnelli: '#JuveNapoli? Siamo collaterali, è una vicenda tra il #Napoli e i vari gradi della giustizia, a noi non ci tocca' - AndreaZeoli : RT @GiovaAlbanese: #Agnelli ?? '#JuveNapoli? Siamo collaterali, è una vicenda tra il Napoli e i vari gradi della giustizia, a noi non ci toc… -