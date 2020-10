Agnelli, solo più avanti capiremo valore questi 9 anni Juve (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 15 OTT - "Il nono scudetto è un risultato che, visto come è maturato, non ha trovato il giusto riconoscimento sia da parte dei tifosi, che nostro all'interno e degli addetti ai lavori. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 15 OTT - "Il nono scudetto è un risultato che, visto come è maturato, non ha trovato il giusto riconoscimento sia da parte dei tifosi, che nostro all'interno e degli addetti ai lavori. ...

romeoagresti : #Agnelli: 'Quando penso al campo, non posso che fare un grande applauso alla squadra che guida la parte sportiva: a… - ItaLianovery : Ma possibile che solo io vedo questo legame che 'soffia' sul fuoco del ritorno al #COVID?19 e la continua limitazio… - DaniloServadei : #Agnelli ha detto che sul mercato ci vorrà creatività puntando i talenti. Si, ma non guardiamo solo in Sudamerica,… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Agnelli: «Danno da oltre 6 miliardi per il calcio»: «Abbiamo alcune stime, gli impatti di questa… - andarsofian : RT @romeoagresti: #Agnelli: 'Quando penso al campo, non posso che fare un grande applauso alla squadra che guida la parte sportiva: a Nedve… -