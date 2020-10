Agnelli: «Ronaldo ha violato il Protocollo? Dovete chiamare il Ministero» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andrea Agnelli ha parlato di Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa post assemblea degli azionisti Juventus 2020 Dopo le parole del Ministro Spadafora, che ha sostenuto come Cristiano Ronaldo abbia violato il Protocollo, Andrea Agnelli ha risposto così in conferenza stampa post assemblea degli azionisti Juventus 2020. PAROLE SPADAFORA SU Ronaldo – «Non ho il Protocollo del Governo, Dovete chiamare il Ministero della Salute e degli Interni e farsi spiegare cosa ha violato. Io applico solo il Protocollo Federale. Se uno viene preso dall’autovelox a 150 all’ora io non ne posso rispondere. Io non posso dare autorizzazioni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Andreaha parlato di Cristianonella conferenza stampa post assemblea degli azionisti Juventus 2020 Dopo le parole del Ministro Spadafora, che ha sostenuto come Cristianoabbiail, Andreaha risposto così in conferenza stampa post assemblea degli azionisti Juventus 2020. PAROLE SPADAFORA SU– «Non ho ildel Governo,ildella Salute e degli Interni e farsi spiegare cosa ha. Io applico solo ilFederale. Se uno viene preso dall’autovelox a 150 all’ora io non ne posso rispondere. Io non posso dare autorizzazioni ...

