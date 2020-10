Adesso lo ammette anche la Banca d’Italia | «Le banche centrali creano moneta dal nulla»

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 15 ottobre 2020) di Thomas Fazi. Quante volte in questi anni ci siamo sentiti dire che bisognava tagliare il welfare, la scuola, la sanità, la ricerca, le pensioni ecc., che non si poteva fareper i disoccupati, per i poveri, per i lavoratori, per i piccoli imprenditori, per gli ultimi, perché “non c’erano i soldi”? Che non si poteva fare deficit perché altrimenti “i mercati ci avrebbero punito facendo schizzare in alto lo spread”? Che l’austerità era il prezzo da pagare per abbattere “il macigno del debito pubblico”, ormai avviatosi su un sentiero di “insostenibilità”, pena il “default”? Un enorme castello di menzogne, che– sotto il peso della realtà (della pandemia) – sta crollando un pezzo alla ...