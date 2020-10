Adele sta per tornare: ecco quando dovrebbe uscire il nuovo album (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ieri l’annuncio di Ariana Grande, che entro fine mese rilascerà il sesto disco e adesso la notizia dell’imminente comeback di Adele. Secondo il portale Show Biz 411 il nuovo singolo della cantante inglese uscirà a breve, mentre per l’album dovremo attendere la seconda parte di novembre. “Una diva manca ufficialmente all’appello da ben cinque anni. Adele ha pubblicato il suo ultimo album “25” il 20 novembre del 2015. Cinque anni è praticamente il massimo che chiunque possa aspettare. Ci è stato detto che l’artista britannica lancerà presto un singolo e anche un album a metà novembre. Da metà a fine novembre, questo perché è il periodo migliore visto l’arrivo del Natale. ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ieri l’annuncio di Ariana Grande, che entro fine mese rilascerà il sesto disco e adesso la notizia dell’imminente comeback di. Secondo il portale Show Biz 411 ilsingolo della cantante inglese uscirà a breve, mentre per l’dovremo attendere la seconda parte di novembre. “Una diva manca ufficialmente all’appello da ben cinque anni.ha pubblicato il suo ultimo“25” il 20 novembre del 2015. Cinque anni è praticamente il massimo che chiunque possa aspettare. Ci è stato detto che l’artista britannica lancerà presto un singolo e anche una metà novembre. Da metà a fine novembre, questo perché è il periodo migliore visto l’arrivo del Natale. ...

giannnyh : a chi e che ha preso una fissa per adele e beyoncé sta sera???? - Consu3lotta : Adèle è una ragazza inquieta, mentre sta per compiere un atto estremo, conosce Gabor, un lanciatore di coltelli dis… - Adele_Seta : RT @fforzano: Boris Johnson, il sovranista UK amico di Salvini. Salvini il leader di quelli che 'basta #dittaturasanitaria, che è sta cosa… - fugeesiconic : MA CHE CAZZO STA SUCCEDENDO AD ADELE?QUESTO HA MASSACRATO DI BOTTE RIHANNA. - Vaaneexx : MI MADRE STA GUARDANDO 'LA VITA DI ADELE' CAZZO NON STO SOGNANDO -

Ultime Notizie dalla rete : Adele sta Adele e Katy Perry verso una nuova collaborazione? Le indiscrezioni OptiMagazine Il manager bolognese Longanesi nuovo direttore sanitario di Asugi

Prenderà servizio il primo novembre e subentrerà ad Adele Maggiore, la quale già a gennaio aveva superato i limiti di età per ricoprire quell’incarico ed era stata nominata per questo ...

Adele: vistia da Chris Brown nel cuore della notte, ma sono solo amici.

Chris Brown fa visita ad Adele a Londra. Il The Sun parla di una relazione, ma in realtà i due cantanti sono amici da molto tempo.

Prenderà servizio il primo novembre e subentrerà ad Adele Maggiore, la quale già a gennaio aveva superato i limiti di età per ricoprire quell’incarico ed era stata nominata per questo ...Chris Brown fa visita ad Adele a Londra. Il The Sun parla di una relazione, ma in realtà i due cantanti sono amici da molto tempo.