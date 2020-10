Accordo con Regione Lazio: tamponi molecolari anche da privati (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – Nel Lazio i laboratori d’analisi privati potranno effettuare, oltre ai test rapidi antigenici, anche il tampone molecolare per la ricerca del Covid, che finora era esclusivamente prerogativa delle Asl. A prevederlo un “addendum” dell’Accordo siglato tra la Regione Lazio e le associazioni di categoria Aiop, Anisap, FederLazio e Unindustria. L’obiettivo e’ di limitare le lunghe file nei drive-in. Secondo la procedura concordata, il tampone rapido sara’ utilizzato come primo screening dei casi sospetti. Chi risultera’ positivo, potra’ effettuare subito il tampone molecolare. Il costo sara’ sempre quello calmierato di 22 euro, senza maggiorazioni in caso di secondo tampone. I laboratori ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – Neli laboratori d’analisipotranno effettuare, oltre ai test rapidi antigenici,il tampone molecolare per la ricerca del Covid, che finora era esclusivamente prerogativa delle Asl. A prevederlo un “addendum” dell’siglato tra lae le associazioni di categoria Aiop, Anisap, Federe Unindustria. L’obiettivo e’ di limitare le lunghe file nei drive-in. Secondo la procedura concordata, il tampone rapido sara’ utilizzato come primo screening dei casi sospetti. Chi risultera’ positivo, potra’ effettuare subito il tampone molecolare. Il costo sara’ sempre quello calmierato di 22 euro, senza maggiorazioni in caso di secondo tampone. I laboratori ...

