La ricetta delle Zucchine in padella con pomodoro e scamorza è rapida, veloce e senza dubbio gustosa. Un piatto unico, ma all'occorrenza anche un contorno saporito e perché no un condimento per la pasta quando si va di fretta. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 3 Zucchine grandi180 g di scamorza50 g di parmigiano grattugiato3 cucchiai di pangrattato450 g di pomodorini in scatolaSale fino q.b.3-4 cucchiai di olio evo2 spicchietti d'aglioPer preparare le Zucchine in padella con pomodoro e scamorza iniziamo lavando e tagliando le Zucchine a cubetti abbastanza piccoli. Poi tagliate anche la scamorza, ...

Cottura rapida, ingredienti sani, gusto assicurato: l'insalata di tacchino e zucchine nomn è solo un ottimo piatto unico estivo ...

Ingredienti per 4 persone: 4 panini non saltati tipo toscano, kg 1 lingua non salmistrata Per il brodo: 1 cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano, foglie di prezzemolo, sale Per il pesto: 200g zucchine, ...

