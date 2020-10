Vaticano, scandali senza fine. Arrestata la "dama" di Becciu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Fabio Marchese Ragona Mandato di cattura internazionale chiesto dalla Santa Sede: Cecilia Marogna fermata a Milano dalla Gdf La tenevano d'occhio da settimane, avevano tracciato i suoi spostamenti dalla Sardegna a Milano, fino a quando la Guardia di Finanza l'ha bloccata. Cecilia Marogna, 39enne di Cagliari, ormai conosciuta da tutti come «la dama di Becciu» è stata Arrestata dalle Fiamme Gialle dopo che gli inquirenti vaticani hanno emesso un ordine di cattura internazionale tramite l'Interpol. La donna era finita coinvolta nello scandalo finanziario che ha travolto il cardinale Angelo Becciu, «licenziato» dal Papa, il quale gli ha tolto, nel giro di venti minuti, anche i privilegi cardinalizi. Dalle carte dei magistrati vaticani vengono a galla flussi di denaro partiti dalla ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Fabio Marchese Ragona Mandato di cattura internazionale chiesto dalla Santa Sede: Cecilia Marogna fermata a Milano dalla Gdf La tenevano d'occhio da settimane, avevano tracciato i suoi spostamenti dalla Sardegna a Milano, fino a quando la Guardia di Finanza l'ha bloccata. Cecilia Marogna, 39enne di Cagliari, ormai conosciuta da tutti come «ladi» è statadalle Fiamme Gialle dopo che gli inquirenti vaticani hanno emesso un ordine di cattura internazionale tramite l'Interpol. La donna era finita coinvolta nello scandalo finanziario che ha travolto il cardinale Angelo, «licenziato» dal Papa, il quale gli ha tolto, nel giro di venti minuti, anche i privilegi cardinalizi. Dalle carte dei magistrati vaticani vengono a galla flussi di denaro partiti dalla ...

Arrestata per peculato Cecilia Marogna, la «dama» del cardinale Becciu, che ha smentito le indiscrezioni che la vogliono come figura legata al prelato ...

Il Papa incontra i familiari don Roberto

Il Papa ha incontrato questa mattina in Vaticano la famiglia di don Roberto Malgesini, ucciso un mese fa a San Rocco. «Prima di entrare in Aula ho incontrato i genitori di quel sacerdote della diocesi ...

