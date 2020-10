Usa, puma insegue runner per sei minuti da incubo. Il (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per il ventiseienne Kyle Burgess una tranquilla sgambata nei boschi si è trasformata in sei minuti di puro terrore . Mentre stava correndo nello Slate Canyon, una zona escursionistica nello Utah, Kyle ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per il ventiseienne Kyle Burgess una tranquilla sgambata nei boschi si è trasformata in seidi puro terrore . Mentre stava correndo nello Slate Canyon, una zona escursionistica nello Utah, Kyle ...

repubblica : Runner inseguito da un puma per sei minuti: 'Non mi va di morire oggi' - VStefutti : In Italia, qualche zelante Governatore avrebbe già ordinato l'abbattimento del #puma. Vedo che gli idioti del cellu… - 3DaysofCondor : Usa, runner inseguito da un puma per sei minuti sulle montagne: 'Non mi va di morire oggi' - aderenzis1 : Runner inseguito da un puma per sei minuti: 'Non mi va di morire oggi' - LaStampaTV : VIDEO | Usa, runner inseguito da un puma per sei minuti sulle montagne: 'Non mi va di morire oggi' -

Ultime Notizie dalla rete : Usa puma Usa, puma insegue runner per sei minuti da incubo. Il video QUOTIDIANO.NET Usa, puma insegue runner per sei minuti da incubo. Il video

Mentre correva su un sentiero di montagna, Kyle Burgess si è trovato faccia a faccia con un puma che l'ha preso di mira per difendere i cuccioli ...

Inchiesta Pivetti, sequestrati soldi e auto di lusso per un milione e 200 mila euro

L'indagine riguarda una serie di operazioni commerciali che sarebbero servite per riciclare proventi di una maxi evasione fiscale ...

Mentre correva su un sentiero di montagna, Kyle Burgess si è trovato faccia a faccia con un puma che l'ha preso di mira per difendere i cuccioli ...L'indagine riguarda una serie di operazioni commerciali che sarebbero servite per riciclare proventi di una maxi evasione fiscale ...