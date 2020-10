Ultime Notizie Serie A: Juve Napoli, il verdetto. McKennie positivo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Sanchez e il derby – L’attaccante cileno rassicura i tifosi dell’Inter in vista del match contro il Milan. Le sue parole Genoa, nuovo acquirente in vista – C’è un altro pretendente all’acquisto del club rossoblù. Tutti i dettagli Fares fa sorridere la Lazio – L’esterno algerino potrebbe esserci contro la Sampdoria. Le sue condizioni Vieira si presenta – Le dichiarazioni del nuovo centrocampista dell’Hellas Verona. La conferenza ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Sanchez e il derby – L’attaccante cileno rassicura i tifosi dell’Inter in vista del match contro il Milan. Le sue parole Genoa, nuovo acquirente in vista – C’è un altro pretendente all’acquisto del club rossoblù. Tutti i dettagli Fares fa sorridere la Lazio – L’esterno algerino potrebbe esserci contro la Sampdoria. Le sue condizioni Vieira si presenta – Le dichiarazioni del nuovo centrocampista dell’Hellas Verona. La conferenza ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia record di contagi e di tamponi: 7.332 nuovi positivi su 152.196 test. 43 dec… - fanpage : L'Olanda va verso la chiusura totale - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - Max2004Massimo : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie. In Italia record di contagi e di tamponi: 7.332 nuovi positivi su 152.196 test. 43 decessi http… - corgiallorosso : Nazionali, #Kumbulla titolare in Lituania-Albania. Stasera Polonia-Bosnia, Italia-Olanda e Estonia-Armenia… -