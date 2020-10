Serie C Foggia-Bisceglie 1-3. Bis di Cittadino e gol di Rocco per gli ospiti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Foggia - Vittoria in rimonta del Bisceglie sul Foggia nella gara di recupero della prima giornata del Girone C di Serie C. La squadra di Bucaro , che da giocatore ha indossato la maglia dei satanelli, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020)- Vittoria in rimonta delsulnella gara di recupero della prima giornata del Girone C diC. La squadra di Bucaro , che da giocatore ha indossato la maglia dei satanelli, ...

sportli26181512 : #SerieC Foggia-Bisceglie 1-3. Bis di Cittadino e gol di Rocco per gli ospiti: I satanelli passano in vantaggio con… - TuttoAvellinoit : Il #Foggia ha ceduto al #Bisceglie nel recupero della prima giornata di #SerieC - NewsTuttoC : Serie C, il finale di Foggia-Bisceglie: prima vittoria per Bucaro - ILOVEPACALCIO : #SerieC Girone C: la classifica aggiornata dopo #FoggiaBisceglie - ftg_soccer : GOAL! Bisceglie in Italy Serie C: Girone C Foggia 1-3 Bisceglie -