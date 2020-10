Roma, Smalling e Borja Mayoral in conferenza stampa: data, orario e come vederla in tv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alle 15:00 di mercoledì 14 ottobre la Roma presenterà due nuovi acquisti: l’attaccante Borja Mayoral e il difensore Chris Smalling, al ritorno nella Capitale dopo la lunga trattativa con il Manchester United che si è chiusa solo sul gong del calciomercato. La conferenza stampa sarà visibile su Roma TV. Ma potrete seguirla anche sui canali social del club giallorosso oltre che in diretta radio sull’emittente ufficiale del club giallorosso, Roma Radio. Sportface.it invece vi terrà compagnia con un live testuale a partire dall’inizio della conferenza stampa. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alle 15:00 di mercoledì 14 ottobre lapresenterà due nuovi acquisti: l’attaccantee il difensore Chris, al ritorno nella Capitale dopo la lunga trattativa con il Manchester United che si è chiusa solo sul gong del calciomercato. Lasarà visibile suTV. Ma potrete seguirla anche sui canali social del club giallorosso oltre che in diretta radio sull’emittente ufficiale del club giallorosso,Radio. Sportface.it invece vi terrà compagnia con un live testuale a partire dall’inizio della

