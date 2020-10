Quello dei baby influencer sui social è lavoro minorile | la Francia approva una legge per tutelarli

Leggi su limemagazine.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)deisui. Bambine che sponsorizzano prodotti, bambini che guadagnano milioni suigrazie a video e pubblicità: ma chi tutela il loro, visto che di questo si tratta? Lahato unache regolamenta ilin rete dei, che anche se celebrità restano innanzitutto minori da proteggere. Da semplici strumenti di intrattenimento e condivisione isono diventati una fonte di guadagno. E non vale solo per gli adulti, ma anche per i bambini. La loro forte esposizione mediatica è diventata nel tempo ...