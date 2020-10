PS5 | Xbox Series X e i giochi in uscita entro fine 2020! Alle 16 torna in diretta EuroLive

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) PS5 eX/S si avvicinano a grandi passi al lancio in programma per novembre e, insiemeconsole next-gen, sono in arrivo anche alcuni importanti titoliladell'anno.Ultimamente sono emerse numerose informazioni sui due sistemi di Sony e Microsoft, grazieanteprime della stampa specializzata e degli influencer che hanno avuto la possibilità di testare le due console.I fan sono in trepidante attesa di PS5 eX/S e, in vista del lancio, la nostradiè dedicata proprio all'avvento della next-gen.Leggi altro...