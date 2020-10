PS4 | Nuovo Firmware 8 00 – Cosa cambia

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sony ha rilasciato questa mattina il8.00 per PS4, ma quali sono le novità, migliorie e modifiche introdotte? Scopriamole insieme a seguire.PS4 Nuovi avatar tratti da Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Parte II, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Fine di un LadroPossibilità di disattivare tutti i microfoni dal menu rapido Migliorata la verifica in due passaggi per supportare le app di terze partiRimossa la possibilità di creare eventy e community privateNel Filtro contenuti “Comunicazione con altri giocatori” e “Visualizzazione dei contenuti creati da altri giocatori” sono in un’unica Impostazione chiamata “Comunicazione e contenuti generati dagli utenti“Il nome dell’app Riproduzione remota PS4 ...