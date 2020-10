Perché a New York si parla di una nuova statua di Medusa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da qualche giorno davanti alla sede del tribunale penale della contea di New York è stata collocata una scultura in bronzo di oltre due metri d’altezza dell’artista italo-argentino Luciano Garbati. L’opera raffigura Medusa che tiene tra le mani la testa mozzata di Perseo: un rielaborazione della celebre statua di Benvenuto Cellini intitolata Perseo con la testa di Medusa, ospitata in piazza della Signoria a Firenze, in cui è l’eroe greco re di Tirinto a mostrare il capo esanime della Gorgone. Non è un caso che il bronzo abbia trovato sede proprio davanti al tribunale in cui è stato processato Harvey Weinstein, la cui condanna lo scorso marzo è stata celebrata da molte commentatrici come una vittoria del movimento #MeToo. È da tempo che il mito ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Da qualche giorno davanti alla sede del tribunale penale della contea di Newè stata collocata una scultura in bronzo di oltre due metri d’altezza dell’artista italo-argentino Luciano Garbati. L’opera raffigurache tiene tra le mani la testa mozzata di Perseo: un rielaborazione della celebredi Benvenuto Cellini intitolata Perseo con la testa di, ospitata in piazza della Signoria a Firenze, in cui è l’eroe greco re di Tirinto a mostrare il capo esanime della Gorgone. Non è un caso che il bronzo abbia trovato sede proprio davanti al tribunale in cui è stato processato Harvey Weinstein, la cui condanna lo scorso marzo è stata celebrata da molte commentatrici come una vittoria del movimento #MeToo. È da tempo che il mito ...

