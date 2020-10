Pedullà | “De Laurentiis ha rifiutato 50 milioni per Fabian Ruiz dall’Atletico”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La sessione di mercato è oramai chiusa, ma continuano a spuntare curiosi retroscena su quanto accaduto, come quello relativo arivelato oggi dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport Dea fine mercato ha50dall’Atletico Madrid pere il giocatore non ha fatto storie: anche questo è il segnale che tutti seguono il tecnico senza piagnistei, ribellioni e ammutinamenti come in passato. Lo spagnolo è dunque rimasto felice e convinto a Napoli nonostante la corte di un club che gli avrebbe permesso di tornare in patria. L'articolo Pedullà: “Deha50 ...