Palermo, zero reti dopo 3 gare: triste primato in Serie C per i rosanero. Ora si spera nell’exploit dei giovani (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Senza un vero bomber per il Palermo è dura".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i fari sulle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Roberto Boscaglia, reduci dalla brutta sconfitta casalinga contro l'Avellino. Tre le partite giocate dal Palermo, zero i gol fatti e quattro quelli subiti, un pareggio e due sconfitte. Un avvio di stagione tutt'altro che positivo, condizionato anche da diversi infortuni e la mancanza di un bomber di razza."zero gol dopo tre gare è un triste primato che il Palermo in Serie C può vantare in solitario e nel calcio professionistico soltanto con un’altra squadra, l’Udinese in Serie A. ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Senza un vero bomber per ilè dura".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i fari sulle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Roberto Boscaglia, reduci dalla brutta sconfitta casalinga contro l'Avellino. Tre le partite giocate dali gol fatti e quattro quelli subiti, un pareggio e due sconfitte. Un avvio di stagione tutt'altro che positivo, condizionato anche da diversi infortuni e la mancanza di un bomber di razza."goltreè unche ilinC può vantare in solitario e nel calcio professionistico soltanto con un’altra squadra, l’Udinese inA. ...

