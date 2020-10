Non toccate Billie Eilish. I fan in rivolta contro l’ennesimo body shaming rivolto alla pop star (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una foto in canottiera, shorts, ciabatte e calzini. Il quotidiano inglese Daily Mail ha pubblicato il 12 ottobre tre immagini che ritraggono Billie Eilish a Los Angeles. Il giorno dopo la cantante è stata oggetto su Twitter di body shaming e offese sul suo aspetto. «Nel giro di 10 mesi a Billie Eilish è venuto il corpo di una mamma alcolizzata trentenne». È questo il tweet in lingua inglese che ha scatenato la reazione dei fan contro i commenti rivolti alla giovane cantante. Eilish è diventata una pop star della musica internazionale nel 2016, ad appena 15 anni, con il singolo Ocean Eyes, scritto dal fratello di 14 anni. Il brano era stato pubblicato su SoundCloud e in poco tempo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una foto in canottiera, shorts, ciabatte e calzini. Il quotidiano inglese Daily Mail ha pubblicato il 12 ottobre tre immagini che ritraggonoa Los Angeles. Il giorno dopo la cantante è stata oggetto su Twitter die offese sul suo aspetto. «Nel giro di 10 mesi aè venuto il corpo di una mamma alcolizzata trentenne». È questo il tweet in lingua inglese che ha scatenato la reazione dei fani commenti rivoltigiovane cantante.è diventata una popdella musica internazionale nel 2016, ad appena 15 anni, con il singolo Ocean Eyes, scritto dal fratello di 14 anni. Il brano era stato pubblicato su SoundCloud e in poco tempo ...

Larryistheway28 : Non mi toccate - sunsshinelou : non mi toccate mi viene da piangere - SMALT4E : Billie ha 18 anni vorrei far notare. È più piccola di me.. LA MIA BIMBA NON LA TOCCATE NON LA INSULTATE PERCHÉ VENG… - dedo_alain : @InVeritatetweet 16 E la conoscenza di queste cose si presenta come una necessità. Vi parlo nel Nome del Signore, n… - matildeorsi1 : BILLIE NON LA TOCCATE. È STUPENDA E CANTA DA DIO PORCAPUTTANA RIPRENDETEVI. -

