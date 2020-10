NBA 2K21: la versione PS5 sfrutterà le peculiarità del DualSense (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non solo un rinnovamento grafico. La versione PS5 di NBA 2K21 utilizzerà il DualSense per accentuare la fatica e i contatti sul parquet La stagione NBA è giunta al termine e si dovrà aspettare prima che cominci la prossima. Nel frattempo però NBA 2K21 propone un assaggio della prossima stagione e lo farà soprattutto con la versione next-gen in arrivo il prossimo mese. In particolare la versione PS5 di NBA 2K21 godrà di alcune feature aggiuntive legate alle innovative caratteristiche del DualSense. Il pad della nuova console Sony promette una maggiore immersione anche sul parquet dei campi da basket. NBA 2K21 su PS5 sfrutta i trigger adattivi e il feedback aptico del ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Non solo un rinnovamento grafico. LaPS5 di NBAutilizzerà ilper accentuare la fatica e i contatti sul parquet La stagione NBA è giunta al termine e si dovrà aspettare prima che cominci la prossima. Nel frattempo però NBApropone un assaggio della prossima stagione e lo farà soprattutto con lanext-gen in arrivo il prossimo mese. In particolare laPS5 di NBAgodrà di alcune feature aggiuntive legate alle innovative caratteristiche del. Il pad della nuova console Sony promette una maggiore immersione anche sul parquet dei campi da basket. NBAsu PS5 sfrutta i trigger adattivi e il feedback aptico del ...

