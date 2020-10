“Mortalità molto più contenuta e pazienti Covid meno gravi”. I dati del Sacco di Milano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott – Buone notizie dall’Ospedale Sacco di Milano: i ricoveri per Covid-19 riguardano pazienti più giovani e la mortalità è nettamente inferiore. “I ricoveri che abbiamo avuto in terapia intensiva in questi giorni si caratterizzano per una riduzione della fascia di età: qui al Sacco abbiamo ricoverato pazienti che vanno dai cinquanta ai sessanta anni. Sono pazienti meno gravi rispetto alla prima ondata. Le manifestazioni cliniche sono identiche ma ad oggi la mortalità è molto più contenuta“. Lo ha detto a Buongiorno su Sky Tg24 Emanuele Catena, direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020), 14 ott – Buone notizie dall’Ospedaledi: i ricoveri per-19 riguardanopiù giovani e la mortalità è nettamente inferiore. “I ricoveri che abbiamo avuto in terapia intensiva in questi giorni si caratterizzano per una riduzione della fascia di età: qui alabbiamo ricoveratoche vanno dai cinquanta ai sessanta anni. Sonogravi rispetto alla prima ondata. Le manifestazioni cliniche sono identiche ma ad oggi la mortalità èpiù“. Lo ha detto a Buongiorno su Sky Tg24 Emanuele Catena, direttore della terapia intensiva dell’Ospedale...

claudiomontar : @luca79ind Non c'è dato più fasullo che quello dei contagiati ufficiali, impossibile da stimare realmente e ampiame… - ant_s16 : @Cartabellotta Però sia in precedenza, e anche tuttora, vi siete ben guardati dallo scrivere che letalità e mortali… - jacopo_tozzi : @QRepubblica @NicolaPorro Se fa un’analisi da luglio in poi la mortalità si è molto avvicinata a quella dell’influe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mortalità molto Nasus Pharma annuncia i primi dati clinici che dimostrano l'efficacia della protezione antivirale intranasale Taffix™ contro la SARS-CoV-2 in un evento di super diffusione Fortune Italia