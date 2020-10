Marco Biagianti, dalla Serie A al… calcetto: l’esperienza più importante al Catania (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Inizia una nuova carriera per il calciatore Marco Biagianti, protagonista di buone stagioni anche nel campionato di Serie A. Adesso è diventato un giocatore di… calcetto. La Meta Catania Bricocity ha infatti comunicato di aver ingaggiato per la stagione sportiva 2020-2021 l’ex centrocampista. Una nuova sfida importante ed affasciante raccolta dal calciatore con grande entusiasmo. Il futuro è ancora incerto, Biagianti si sta affacciando ad un nuovo ‘sport’ ben diverso dal calcio che ha praticato fino a poco tempo fa. Il modo di stare in campo è diverso e serve intelligenza dal punto di vista tattico. Sarà una prima stagione di ‘ambientamento’ con la possibilità di valutare il futuro ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Inizia una nuova carriera per il calciatore, protagonista di buone stagioni anche nel campionato diA. Adesso è diventato un giocatore di…. La MetaBricocity ha infatti comunicato di aver ingaggiato per la stagione sportiva 2020-2021 l’ex centrocampista. Una nuova sfidaed affasciante raccolta dal calciatore con grande entusiasmo. Il futuro è ancora incerto,si sta affacciando ad un nuovo ‘sport’ ben diverso dal calcio che ha praticato fino a poco tempo fa. Il modo di stare in campo è diverso e serve intelligenza dal punto di vista tattico. Sarà una prima stagione di ‘ambientamento’ con la possibilità di valutare il futuro ...

