Juve-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalità agli azzurri: «Non c'era causa forza maggiore» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Partita persa 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione: è pesantissima la stangata per il Napoli per la mancata presenza all'Allianz Stadium in occasione della sfida con la Juventus.... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Partita persa 3-0 ae undi penalizzazione: è pesantissima la stangata per ilper la mancata presenza all'Allianz Stadium in occasione della sfida con lantus....

MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - ZZiliani : Stabilito che lo choc per noi arriva solo se si infetta #Ronaldo, è bene ricordare che il Napoli non andò a Torino… - MassimoCaputi : +++giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione alla squadra partenopea, che non si er… - spazio_nello : RT @_DAGOSPIA_: NON CE N'ERA COVIDDI! IL GIUDICE SPORTIVO DECRETA: JUVE-NAPOLI 3-0 A TAVOLINO E -1 PUNTO - _barzvagli_ : @paranzafritta eh quando c'è stato il casino della partita ne ho sentite di tutte i colori da alcuni del napoli tw,… -