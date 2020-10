Juve, McKennie positivo: squadra in isolamento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston McKennie. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ntus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppoentra da questa sera infiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

forumJuventus : McKennie: 'Alla Juve per Pirlo, mi intrigava essere allenato da lui e vincere insieme. Scherzo molto con Cristiano,… - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Juve, McKennie positivo: gruppo squadra in isolamento fiduciario - TgrRai : RT @TgrPiemonte: Juve, positivo anche Weston McKennie. La squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. I soggetti negativi potran… - saveriocamba : Ma il giudice sportivo per prendere la decisione su Juventus Napoli aspetta di sapere se la Juve vuole andare a Cro… - Ber77Berto : RT @EpyAle: La Juve nel comunicato su McKennie spiega ancora a chi non vuole capire come funziona il protocollo e cosa bisogna fare per gio… -