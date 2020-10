Joaquin Phoenix sarà Napoleone Bonaparte in un film di Ridley Scott (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Joaquin Phoenix interpreterà Napoleone Bonaparte in Kitbag, un film di Ridley Scott, che lo aveva già diretto ne Il Gladiatore. Joaquin Phoenix torna a indossare una corona per Ridley Scott, ma stavolta il ruolo sarà quello di Napoleone Bonaparte nell'epico film Kitbag, che sarà diretto dal regista de Il Gladiatore. Il titolo si riferisce alla frase attribuita a Napoleone: "Ogni soldato francese porta nella sua giberna il bastone di maresciallo di Francia" Il magazine Deadline, che ha riportato la notizia, spiega che Kitbag sarà un racconto delle origini di Napoleone e della sua ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020)interpreteràin Kitbag, undi, che lo aveva già diretto ne Il Gladiatore.torna a indossare una corona per, ma stavolta il ruolo sarà quello dinell'epicoKitbag, che sarà diretto dal regista de Il Gladiatore. Il titolo si riferisce alla frase attribuita a: "Ogni soldato francese porta nella sua giberna il bastone di maresciallo di Francia" Il magazine Deadline, che ha riportato la notizia, spiega che Kitbag sarà un racconto delle origini die della sua ...

