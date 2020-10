Italia-Olanda 1-1 a fine primo tempo. A segno Pellegrini e Van de Beek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Italia e Olanda sono rientrate negli spogliatoi con il punteggio di 1-1. Al vantaggio iniziale di Pellegrini, abile a sfruttare un assist di Barella, ha risposto Van De Beek che ha freddato Donnarumma dopo essersi ritrovato il pallone tra i piedi in area di rigore. Prima del break, un po’ di apprensione per Chiesa e Barella che, in momenti differenti, hanno spinto Mancini a valutare un cambio. Entrambi, però, sono rimasti in campo. Foto: Twitter vivo azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020)sono rientrate negli spogliatoi con il punteggio di 1-1. Al vantaggio iniziale di, abile a sfruttare un assist di Barella, ha risposto Van Deche ha freddato Donnarumma dopo essersi ritrovato il pallone tra i piedi in area di rigore. Prima del break, un po’ di apprensione per Chiesa e Barella che, in momenti differenti, hanno spinto Mancini a valutare un cambio. Entrambi, però, sono rimasti in campo. Foto: Twitter vivo azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : In bocca al lupo ai bianconeri Azzurri! ???? Impegno contro l'Olanda per l'Italia di @bonucci_leo19, @federicochiesa… - Agenzia_Ansa : #Italia e #Olanda al cimitero di #Bergamo, omaggio alle vittime del #Covid. Deposte corone fiori con #Mancini,… - SkySport : Italia-Olanda, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Notiziedi_it : Italia-Olanda, ore 20.45: le formazioni ufficiali - clikservernet : Italia-Olanda 1-1 a fine primo tempo. A segno Pellegrini e Van de Beek -