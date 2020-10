Iconize ha disattivato il profilo Instagram (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Iconize è sparito dai social e questa volta, però, non in senso figurato. Il suo profilo Instagram è infatti stato disattivato. Il perché di questo gesto potrebbe essere riconducibile, secondo gli utenti dei social, al defollow di massa che ha subìto a partire da domenica sera, o, potrebbe essere legato alla sua voglia di ritrovare sé stesso. Dopo che ha scelto di non presentarsi a Live-Non è la d’Urso la reazione dei social al suo atteggiamento è stata pesantissima. Gli internauti hanno lanciato un hashtag #Iconizeisovertheparty che è subito andato in tendenza su Twitter e che gli ha procurato la perdita di moltissimi follower. Nonostante le sue parole di scuse e le spiegazioni che lo hanno portato a fingere ... Leggi su trendit (Di mercoledì 14 ottobre 2020)è sparito dai social e questa volta, però, non in senso figurato. Il suoè infatti stato. Il perché di questo gesto potrebbe essere riconducibile, secondo gli utenti dei social, al defollow di massa che ha subìto a partire da domenica sera, o, potrebbe essere legato alla sua voglia di ritrovare sé stesso. Dopo che ha scelto di non presentarsi a Live-Non è la d’Urso la reazione dei social al suo atteggiamento è stata pesantissima. Gli internauti hanno lanciato un hashtag #isovertheparty che è subito andato in tendenza su Twitter e che gli ha procurato la perdita di moltissimi follower. Nonostante le sue parole di scuse e le spiegazioni che lo hanno portato a fingere ...

trash_italiano : Iconize ha disattivato il profilo Instagram - bloovline : Iconize ha disattivato Instagram - JustGo___ : Ma Iconize che ha disattivato IG sa che non appena ritorna perde pure lui i followers ? Dai su. Anche questa è pal… - ziomuro : Iconize ha disattivato il profilo ?? - cuppyhar : RT @screnni: Ma Iconize ha disattivato il profilo per non perdere followers ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Iconize disattivato Iconize ha disattivato il profilo Instagram Trendit "Aggredito perché gay? Me lo sono inventato": la confessione Instagram di Marco 'Iconize' Ferrero

L'influencer, lo scorso 20 maggio, aveva denunciato sui social di aver subito un pestaggio con insulti omofobi a causa del suo orientamento sessuale ...

Milano, l'influencer Iconize si scusa: "Io aggredito? Ho finto tutto. Mi vergogno"

Marco Ferrero, che la scorsa estate aveva detto di aver subito un'aggressione omofoba, ammette la verità in un video diffuso su Instagram ...

L'influencer, lo scorso 20 maggio, aveva denunciato sui social di aver subito un pestaggio con insulti omofobi a causa del suo orientamento sessuale ...Marco Ferrero, che la scorsa estate aveva detto di aver subito un'aggressione omofoba, ammette la verità in un video diffuso su Instagram ...