Iago Falque svela i motivi del passaggio al Benevento e sfida la Roma (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un debutto positivo prima della sosta. Iago Falque ha esordito con la maglia del Benevento nell’ultimo match casalingo contro il Bologna. I giallorossi hanno portato a casa i tre punti grazie a un gol di Lapadula e il galiziano si è subito fatto apprezzare per il suo modo di stare in campo e di trattare il pallone. Adesso, smaltita la sosta per gli impegni delle nazionali, Iago Falque si appresta ad affrontare il suo passato. Domenica sera tornerà all’Olimpico per la gara contro la Roma e lo farà indossando la maglia della Strega. L’esterno offensivo arrivato dal Torino ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando il suo inserimento nel mondo sannita e proiettandosi al match con i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Un debutto positivo prima della sosta.ha esordito con la maglia delnell’ultimo match casalingo contro il Bologna. I giallorossi hanno portato a casa i tre punti grazie a un gol di Lapadula e il galiziano si è subito fatto apprezzare per il suo modo di stare in campo e di trattare il pallone. Adesso, smaltita la sosta per gli impegni delle nazionali,si appresta ad affrontare il suo passato. Domenica sera tornerà all’Olimpico per la gara contro lae lo farà indossando la maglia della Strega. L’esterno offensivo arrivato dal Torino ha parlato ai microfoni di Sky Sport, raccontando il suo inserimento nel mondo sannita e proiettandosi al match con i ...

Domenica il Benevento sfiderà la Roma. per Iago Falque sarà una sorta di partita del cuore visto il suo passato in giallorosso, seppur per una sola annata. L’esterno offensivo passato nel vivaio del ...

