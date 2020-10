Gianfranco de Laurentiis è morto Il giornalista sportivo Rai aveva 81 anni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si è spento a 81de, storico volto del giornalismoRai. La sua carriera, iniziata al Corriere della Sera, decolla con l’arrivo in Rai nel 1972, in cui rimane per trent’. E’ stato il direttore della testata giornalistica sportiva Tgs dal 1993 al 1994, ma si è occupato anche di calcio, con ‘Diretta Sport’, ‘Dribbling’, ‘Domenica sprint’, e Formula Uno. Lascia la moglie Mirella e i figli Roberto e Paolo.