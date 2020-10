Gf Vip 5 | “Basta bugie su Massimiliano Morra” | Patrizia e Dalila intervengono!

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Continua a tenere banco l’eterno scontro traMorra e Adua Del Vesco nella Casa del Gf vip 5, in queste ore specialmente per via di un affondo che la madre e la fidanzata dell’attore napoletano hanno riservato all’attrice. Le due donne, rispettivamente la signorae la giovane, hanno chiesto alla Del Vesco di piantarla con le continue e infondate indiscrezioni lanciate a detta loro sul conto dell’ex collega storico, con cui l’attrice avrebbe a quanto pare avuto nient’altro che una patinata lovestory, inscenata con la complicità dell’Ares-film (casa di produzione per la quale i due attori avevano lavorato in passato). Grande Fratello Vip 2020, la madre diMorra è furiosa In un’intervista esclusiva concessa a Chi ...