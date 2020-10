Francesco Totti in lacrime, il calciatore ai funerali di papà Enzo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesco Totti in lacrime, sono queste le immagini dell’ex Capitano della Roma ai funerali del padre Enzo scomparso qualche giorno fa. Di seguito le immagini. Fonte foto: Getty ImagesE’ venuto a mancare solo qualche giorno fa, nello specifico lunedì 12 ottobre, il padre del calciatore Campione del mondo e ex Capitano della Roma, morto all’Ospedale Spallanzani dopo aver contratto il Covid-19. Sono scene dure quelle che si vedono oggi durante il funerale che si è tenuto, in forma ristretta, alla Chiesa della Beata Vergine Maria del Carmelo di Mostacciano. Presenti solo trenta persone nel rispetto delle norme anti Coronavirus. La cerimonia è durata solo 50 minuti, presenti tanti amici e volti noti del mondo dello spettacolo e ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)in, sono queste le immagini dell’ex Capitano della Roma aidel padrescomparso qualche giorno fa. Di seguito le immagini. Fonte foto: Getty ImagesE’ venuto a mancare solo qualche giorno fa, nello specifico lunedì 12 ottobre, il padre delCampione del mondo e ex Capitano della Roma, morto all’Ospedale Spallanzani dopo aver contratto il Covid-19. Sono scene dure quelle che si vedono oggi durante il funerale che si è tenuto, in forma ristretta, alla Chiesa della Beata Vergine Maria del Carmelo di Mostacciano. Presenti solo trenta persone nel rispetto delle norme anti Coronavirus. La cerimonia è durata solo 50 minuti, presenti tanti amici e volti noti del mondo dello spettacolo e ...

sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - OfficialASRoma : Ciao Enzo ?? Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma - virginiaraggi : Voglio esprimere le più sentite condoglianze a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del papà Enzo. @Roma vi abbraccia. - chetempochefa : Oggi più che mai ho capito quanto sei stato importante nella mia vita, e nei prossimi anni terrò questi preziosi ri… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Francesco Totti, il messaggio per papà Enzo morto di Covid: «I dieci giorni più brutti della mia vita» -