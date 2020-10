Emergenza Covid ma all’Umberto I di Roma pazienti stipati in sala d’attesa. Motivo? Il set di Mission Impossible con Tom Cruise (Di mercoledì 14 ottobre 2020) pazienti Covid stipati in sala d’attesa perché metà dell’ospedale è stato affittato per le riprese della saga Mission Impossible con Tom Cruise. Succede al Policlinico Umberto I di Roma dove da giorni i malati di Coronavirus sono costretti a “dormire in letti di fortuna e ad andare nel bagno pubblico”, come racconta a TPI C., una ragazza ricoverata. Come si vede nella foto, le persone sono tutte ravvicinate in una sala comune e qualcuno dorme su poltrone con le rotelle. “Uno dei pazienti è stato 3 giorni in questa sala – ci spiega C. – prima di passare finalmente al reparto con l’ossigeno. Da domenica non l’ha guardato ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020)ind’attesa perché metà dell’ospedale è stato affittato per le riprese della sagacon Tom. Succede al Policlinico Umberto I didove da giorni i malati di Coronavirus sono costretti a “dormire in letti di fortuna e ad andare nel bagno pubblico”, come racconta a TPI C., una ragazza ricoverata. Come si vede nella foto, le persone sono tutte ravvicinate in unacomune e qualcuno dorme su poltrone con le rotelle. “Uno deiè stato 3 giorni in questa– ci spiega C. – prima di passare finalmente al reparto con l’ossigeno. Da domenica non l’ha guardato ...

UDINE. Casi di coronavirus in aumento anche nei Paesi che confinano con il Friuli Venezia Giulia: in Slovenia è stato registrato il nuovo record giornaliero di contagi, in Austria i casi sono aumentat ...

