Eleonora Daniele rinnova le sue scuse ai Ferragnez in diretta tv ma aggiunge “Io vittima di bullismo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La giornalista Eleonora Daniele sommersa di insulti Eleonora Daniele ha rinnovato le sue scuse ai Ferragnez, ma racconta anche di essere stata vittima di bullismo in queste ultime ore dopo lo sfogo di Fedez. Leggi anche Eleonora Daniele attacca Chiara Ferragni ma Fedez la difende e lei finisce per scusarsi: le accuse della giornalista Due giorni fa la giornalista Eleonora Daniele aveva come ospite nel suo programma tv, Simona Ventura, collega della Daniele. La collega era in collegamento con Storie Italiane in quanto poche ore dopo sarebbe stato trasmesso il docu-film Chiara Ferragni – Unposted e al termine, un’intervista esclusiva alla famosa influencer ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La giornalistasommersa di insultihato le sueai, ma racconta anche di essere statadi bullismo in queste ultime ore dopo lo sfogo di Fedez. Leggi ancheattacca Chiara Ferragni ma Fedez la difende e lei finisce per scusarsi: le accuse della giornalista Due giorni fa la giornalistaaveva come ospite nel suo programma tv, Simona Ventura, collega della. La collega era in collegamento con Storie Italiane in quanto poche ore dopo sarebbe stato trasmesso il docu-film Chiara Ferragni – Unposted e al termine, un’intervista esclusiva alla famosa influencer ...

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - sophiespurring : RT @brunettecookie: Prossimamente a reti unificate Chiara Ferragni in: Non sapevo di essere presidente del consiglio. Diretto da: Eleonora… - Wallee___ : Eleonora Daniele che si prepara per la diretta di questa mattina - Serena91953500 : RT @trash_italiano: Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul serio? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele Dalila Di Lazzaro “Violentata a 5 anni”/ Leopoldo Mastelloni: “Anche io molestato”

Dalila Di Lazzaro e Leopoldo Mastelloni, ospiti di Storie Italiane, hanno raccontato le loro storie di violenze e molestie subite da giovanissimi ...

Omicidio Lecce, il killer: avevo istinti omicidi anche nei turni in ospedale

Omicidio Lecce, il killer: avevo istinti omicidi anche nei turni in ospedale. Una pulsione reiterata quella di Antonio De Marco ...

Dalila Di Lazzaro e Leopoldo Mastelloni, ospiti di Storie Italiane, hanno raccontato le loro storie di violenze e molestie subite da giovanissimi ...Omicidio Lecce, il killer: avevo istinti omicidi anche nei turni in ospedale. Una pulsione reiterata quella di Antonio De Marco ...