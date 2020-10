Eleonora Daniele, dopo essersi scusata con Chiara Ferragni oggi dice: “Fedez aiutami, da ieri sono vittima di bullismo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Eleonora Daniele conduce Storie italiane e piace tanto sia lei che la sua trasmissione. Qualche giorno fa è accaduto un episodio di cui hanno parlato tutti i giornali che sta avendo ripercussioni pesanti per la stessa Daniele. Vediamo cosa è accaduto. Eleonora Daniele attacca con molta durezza Chiara Ferragni Eleonora Daniele durante una puntata di Storie Italiane aveva attaccato con molta durezza Chiara Ferragni accusandola di non essersi per nulla attivata durante la pandemia quando, al contrario, avendo così tanti follower sarebbe stata in grado di mobilitare tante persone con messaggi giusti che potevano servire a tutto il ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)conduce Storie italiane e piace tanto sia lei che la sua trasmissione. Qualche giorno fa è accaduto un episodio di cui hanno parlato tutti i giornali che sta avendo ripercussioni pesanti per la stessa. Vediamo cosa è accaduto.attacca con molta durezzadurante una puntata di Storie Italiane aveva attaccato con molta durezzaaccusandola di nonper nulla attivata durante la pandemia quando, al contrario, avendo così tanti follower sarebbe stata in grado di mobilitare tante persone con messaggi giusti che potevano servire a tutto il ...

